В Орловской области водителей оказалось в 5 раз меньше, чем автобусов

В облсовете обсудили проблемы пассажирских перевозок.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, вопрос был обсужден на заседании комитета по строительству и ЖКХ. С докладом выступил замглавы департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Васильев.

По его словам, межмуниципальную сеть области составляют 135 маршрутов, в том числе 96 пригородного сообщения и 39 — междугородного. На них работает 328 автобусов. Более 80 процентов из них относительно новые – срок их эксплуатации не превышает 5 лет.

— Контроль за движением по маршрутам осуществляется при помощи системы ГЛОНАСС, — отметил Алексей Васильев. — Приборами оснащены все транспортные средства.

В числе основных проблем он назвал «умышленное занижение налогооблагаемой базы зарплаты и ущемление законных прав работников». Владельцы автобусов нанимают водителей, но не оформляют их так, как положено по закону. Поэтому в регионе сложился дефицит кадров. По словам Алексея Васильева, на каждые 5-6 автобусов, работающих на маршруте, официально по документам числится по 1-2 работника.

Кроме того, он напомнил, что с 1 июля 2018 года на всех пригородных автобусах должны быть установлены тахографы. Это потребует дополнительных расходов для перевозчиков. Стоимость одного прибора составляет порядка 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»