Мэр Орла обзавелся новым внедорожником

19.4.2018 | 15:58 Новости, Политика

В сведениях о доходах Василия Новикова появился новый пункт.

Доход мэра Орла Василия Новикова в 2017 году составил 2 322 224,13 рубля, говорится в его декларации. По сравнению с 2016 годом его заработок почти не изменился. Супруга Василия Новикова не пополнила семейный бюджет.

В собственности у градоначальника остаются земельный участок площадью 1999 квадратных метров, дом площадью 150 квадратных метров и четыре квартиры — 60,1, 45,1, 70,9, 129,3 квадратных метров.

Среди транспортных средств помимо уже имевшегося Range Rover указан еще и Nissan X-Trail. Цена на новый автомобиль подобной марки превышает 1 млн рублей. Кроме того, в декларации Новикова появился прицеп ГКБ 8183. Супруга мэра по-прежнему имеет автомобиль «Ода ИЖ».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования