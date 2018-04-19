Орловец попал в тюрьму за то, что провел ночь у знакомой

Мужчину осудили за злостное уклонение от отбывания наказания.

Болховский районный суд заменил местному жителю неотбытое наказание по приговору, вынесенному еще в 2015 году. Тогда его признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта. Молодого человека наказали ограничением свободы сроком на 3 года и 4 месяца.

В течение этого периода ему было запрещено покидать свое жилище с 22 часов вечера до 8 часов утра. Однако в декабре прошлого года он дважды «прогулял». В суде мужчина объяснил, что указанные ночи провел у знакомой. Тем самым нарушил условия отбывания наказания. За это его отправили на 7 месяцев и 12 дней в исправительную колонию общего режима.

Осужденный обжаловал решение в апелляционной инстанции, но его жалобе была оставлена без удовлетворения.

ИА «Орелград»