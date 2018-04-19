Орловское УГИБДД предложило не ездить по «дороге в ад»

Школьный автобус там уже не ходит.

В Управлении ГИБДД по Орловской области сообщили о закрытии движения школьного автобуса по разбитому участку дороги «Болхов — «Орел-Витебск» с 17 апреля.

— Направлена информация в прокуратуру Болховского района [о состоянии дороги]. В ГУП ОО «Дорожная служба» направлено предписание об устранении недостатков, — добавили в госавтоинспекции. — ГИБДД призывает участников дорожного движения при проезде этого участка быть предельно внимательными либо выбирать другой маршрут движения.

Напомним, на днях в Сети появилось видео попытки автомобилистов преодолеть изуродованную дорогу. Они были вынуждены объезжать «перепаханный» асфальт по обочине. «Кажется, мы едем в ад», — сказал пассажир.

Сегодня для движения школьного и рейсового автобусов был закрыт участок дороги в Кромском районе.

ИА «Орелград»