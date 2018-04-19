В Орле депутат за год заработал 6 тысяч

У Вадима Трифилова финансовые проблемы.

«Орелград» уже рассказал о самых богатых депутатах Орловского городского Совета народных депутатов по итогам 2017 года. Среди народных избранников есть и аутсайдер по части доходов. Это признанный банкротом Вадим Трифилов, представляющий «Единую Россию».

Его задекларированный годовой доход составил 6042,85 рубля. При этом в собственности Вадима Трифилова остается все то же имущество — два земельных участка суммарной площадью более 4600 квадратных метров, квартира, три склада, три нежилых помещения и бетонная площадка площадью 2,1 тыс. кв. м.

Кроме того, в декларации Вадима Трифилова, в отличие от 2016 года, отсутствует супруга. Задекларированный доход сына депутата значится в сумме 9074,13 рубля.

Напомним, прошлым летом арбитражный суд Орловской области ввел в отношении него процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев, которые уже истекли. Суммарный долг Вадима Трифилова на момент банкротства превышал 37 млн рублей.

ИА «Орелград»