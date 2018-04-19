Ванифатов рассказал, зачем по ночам ездит по Орлу

Замглавы администрации города выступил на комитете по ЖКХ.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, члены комитета по ЖКХ обсудили состояние улично-дорожной сети Орла и остались недовольны тем, как она обслуживается. Так, по мнению Владимира Букалова, коммунальные службы не справляются с уборкой города.

— Город практически не убран, заявил он. — У нас есть муниципальный контракт по уборке улиц, тротуаров, парков, скверов и набережных на сумму свыше 130 млн рублей на четыре месяца. Эти деньги из бюджета выделяются.

Депутаты признали работу мэрии по содержанию улично-дорожной сети неудовлетворительной. С такой оценкой не согласился заместитель главы администрации Николай Ванифатов. По его словам, к «Спецавтобазе» есть множество нареканий, но существует проблема в логистике.

— Предприятие все еще находится в непростой ситуации, — сказал чиновник. — Нет там и техники способной убирать согласно нормативам. Из имеющейся техники, после выезда на улицы, одна-две единицы сразу становятся на ремонт. Износ техники составляет более 20 лет.

Он также заявил, что и ночью выезжает на городские улицы, чтобы посмотреть, где и как ведется работа. Мэр Орла Василий Новиков рекомендовал руководству города провести служебную проверку «по выявлению причин, лежащих в основе организации работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети».

ИА «Орелград»