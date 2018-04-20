Клычков наградил село Красное

Издан указ о присвоении селу почетного звания.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков подписал указ о присвоении селу Красное Красненского сельского поселения Залегощенского района почетного звания Орловской области «Населенный пункт воинской доблести». Напомним, что это награда регионального значения. На мартовской сессии соответствующее решение было принято Орловским облсоветом народных депутатов.

Звание присвоено за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками села в борьбе за свободу и независимость Отечества. Как следует из пояснительной записки, кровопролитные бои там развернулись весной 1943 года. Основная роль в прорыве немецкой обороны в районе села Красное и форсировании реки Неручь отводилась ударной группе 3-й Армии.

За период оккупации село Красное и его окрестности превратились в мощный оборонительный рубеж гитлеровцев глубиной местами до 15 км. Кроме того, противник находился на господствующей высоте. Бои шли при постоянной поддержке вражеской авиации. После кровопролитных боев 9 марта 1943 года населенный пункт был очищен от немцев, но в окрестностях стычки еще продолжались.

Всего за неделю боев за село официальные потери советских войск составили убитыми более 1500 человек, раненными – около 4000 человек. Причем в донесениях того времени говорилось, что подсчитать точное число убитых, раненных и пропавших без вести не представляется возможным.

Наиболее сильно пострадали стрелковые батальоны, в основе которых был сержантский и рядовой состав, моряки Тихоокеанского флота. С марта по июль 1943 года бои со стороны нашей армии носили оборонительный характер, накапливались силы для наступательной операции в направлении Брянска.

ИА «Орелград»