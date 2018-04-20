В Орле уборку воинских захоронений поручат студентам

20.4.2018 | 13:21 Новости, Общество

В областном центре проведут экологическую акцию «Могила Героя».

Как сообщили в администрации города, молодежная экологическая акция «Могила Героя» пройдет 24 апреля. Ее целями объявлены формирование экологической культуры личности, нравственно-патриотическое воспитание молодежи, привлечение к здоровому образу жизни, развитие патриотических ценностей и чувства уважения к героическому прошлому России.

Участниками станут студенты профессиональных образовательных организаций и вузов. Программа включает в себя уборку братской могилы расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей, памятника танкистам-фрунзенцам и лесопарковой зоны Цон, воинского захоронения на Троицком кладбище, а также территории около памятной доски полному кавалеру Ордена Славы Шульгину на улице Привокзальной.

ИА «Орелград»

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