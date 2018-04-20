В Орловской области ожидается очень сильный ветер

20.4.2018 | 16:11 Новости, Общество

Порывы могут достигнуть 22 м/с.

Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, вечером 20 апреля и 21 апреля на территории региона ожидается сильный ветер. Днем пройдут дожди. Порывы ветра могут достигать 22 метра в секунду, в среднем скорость будет составлять 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2..+7°С и днем +14..+19°С.

— Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода, — предупредили в МЧС.

ИА «Орелград»

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