В Орловской области рухнул объем строительства

20.4.2018 | 18:55 Новости, Общество

За месяц показатель работы строительной отрасли сократился на 60 процентов.

В Орловской области объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в марте 2018 года составил 748,2 миллиона рублей. Это на 59,9 процента меньше, в сопоставимых ценах, февральского показателя. Такие данные приводит Орелстат.

Неутешительными оказались и результаты за период с начала года. Так, в первом квартале в регионе было выполнено строительных работ на 2,57 миллиарда рублей. Это на 39 процентов меньше, чем было год назад. По итогам первого квартала 2017 года показатель составлял 4,12 миллиарда.

Структура выглядит так. Объем работ, выполненных собственными силами крупных и средних организаций по договорам строительного подряда и хозяйственным способом, составил 34,6 процента, остальное было выполнено силами предпринимателей и так называемых некорпорированных предприятий, которые не наблюдаются прямыми статистическими методами.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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