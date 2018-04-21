В Орле Банный мост сделают выше

21.4.2018 | 21:50 Новости, Общество

Идет корректировка проекта.

Власти Орловской области признали ошибки в проекте пешеходного моста через Оку в створе улицы Покровской. Об этом рассказал начальник департамента строительства и ЖКХ Денис Блохин на прошедшем брифинге.

Проект моста был отправлен на доработку. Сейчас изыскания завершаются. Планируется, что мост будет выше, поскольку предыдущий проектировщик не учел паводок и ледоход.

После завершения разработки нового проекта он будет отправлен на государственную экспертизу.

ИА «Орелград»

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