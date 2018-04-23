Иван Залогин возглавил департамент здравохранения Орловской области

23.4.2018 | 11:19 Важное, Новости, Политика

Сегодня первый рабочий день белгородского чиновника.

Руководителем департамента здравоохранения Орловской области назначен Иван Залогин. Соответствующие документы были подписаны утром 23 апреля.

Иван Залогин сменил на посту главы облздрава Александра Лялюхина, который после отставки возглавил больницу им. Боткина.

Напомним, Иван Залогин ранее работал на аналогичной должности в Белгородской области. В последнее время он возглавлял местный госпиталь для ветеранов войн. Подробнее «Орелград» писал об этом в материале «В Орел по знакомству едет новый начальник облздрава».

ИА «Орелград»

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