«Гринн» дарит сертификаты до 500 000!

24.4.2018 | 17:30 Новости, Общество

Шопинг может быть не только приятным, но и выгодным!
И «ТМК» «ГРИНН» это доказывает.
С 1 апреля по 1 июня, оплачивая покупки в «ТМК» «ГРИНН» на сумму от 2 000 рублей банковской картой, вы получаете возможность участвовать в розыгрыше сертификатов на общую сумму до 500 000 рублей!
Розыгрыш состоится 1 июня 2018 г. в 18:00 по адресу: г. Орел, Кромское ш., д.4. Информация об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.tmk-grinn.ru или по телефонам: 8 (4862) 20-12-128-800-700-75-00.
ИА «Орелград», на правах рекламы
Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования