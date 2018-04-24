«Гринн» дарит сертификаты до 500 000!

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8 (4862) 20-12-12 , 8-800-700-75-00 . Розыгрыш состоится 1 июня 2018 г. в 18:00 по адресу: г. Орел, Кромское ш., д.4. Информация об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.tmk-grinn.ru или по телефонам:

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