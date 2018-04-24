Орел задолжал за газ для Вечного огня

Прокуратура внесла представление.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в адрес главы администрации Орла Александра Муромского внесено представление за долги за поставку газа для Вечного огня в сквере Танкистов.

Напомним, что это главный Вечный огонь региона. Все основные торжественные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, проходят возле него. В результате проверки было выявлено, что чиновники серьезно задолжали за его обеспечение.

— Установлено, что между ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» заключен договор поставки газа для объекта «Вечный огонь площадь Мира», — рассказали в прокуратуре региона. — Несмотря на это, своевременная оплата за потребленный газ не вносится.

В результате сложилась задолженность в размере более 150 тысяч рублей. От Муромского потребовали не только срочно погасить долги, но и найти и наказать виновных должностных лиц.

Сегодня на совещании в администрации Орла Александр Муромский поручил подчиненным провести инвентаризацию и проверку всех расчетов с поставщиками газа для Вечных огней.

ИА «Орелград»