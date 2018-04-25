«Единая Россия» изгнала Евгения Косогова

Ранее по теме: Судный день депутата Косогова

Депутат Орловского городского Совета народных депутатов Евгений Косогов 25 апреля был исключен из фракции «Единой России» решением большинства, сообщил «Орелграду» сам Косогов.

Причиной такого решения стал вынесенный накануне «приговор» комиссии по этике, которая «осудила депутата Косогова за некорректное высказывание». Напомним, во время сессии горсовета народный избранник, выступая против строительства завода напольных ПВХ-покрытий, сравнил решение коллег со сдачей Орла во время Великой Отечественной войны. Тогда Косогов сказал следующее: «Много кто сейчас тянет руки, вы тоже в 40-х годах тянули руку, чтобы сдать Орел?»

Депутат сообщил «Орелграду», что будет опротестовывать оба решения — и фракции, и комиссии по этике: «Это дело чести», — сказал он.

Напомним, Евгений Косогов не является членом «Единой России», но состоял в ее фракции в горсовете.

ИА «Орелград»