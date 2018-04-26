Орловец избил себя и обвинил в этом следователя

Мужчину осудили за заведомо ложный донос.

Житель Новосиля был приговорен к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы за заведомо ложный донос, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Мужчина условно-досрочно освободился из тюрьмы. В ночь на 20 мая 2017 года он ограбил местного жителя. Когда полиция задержала его и привезла в отдел, во время допроса он в присутствии очевидцев начал бить себя кулаком по лицу, а затем обвинил в этом следователя.

Естественно, его догмы развалились. На мужчину завели дело за заведомо ложный донос и довели его до приговора. Ближайшие годы он проведет в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»