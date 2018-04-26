СР: «Деятельность правительства области — движение вниз»

26.4.2018 | 12:00 Новости, Политика

Депутаты отреагировали на отчет Андрея Клычкова.

26 апреля на сессии областного совета врио губернатора Орловской области Андрей Клычков представил отчет работы правительства региона за 2017 год.

Депутат фракции «Справедливая Россия» Денис Филипченков заметил, что выступление Клычкова нельзя назвать отчетом — в нем прозвучали планы на будущее, а не итоги предыдущего периода. Отчеты КСП и жалобы граждан дополняют картину провальной работы правительства Орловской области.

— Проблема не только в том, что денег мало, проблема ещё и в том, что существующие средства осваиваются неэффективно, с нарушениями, с фактами прямого воровства, — сказал Денис Филипченков.

«Справедливая Россия» отметила многочисленные недостатки в сферах строительства и ремонта дорог, транспортного обслуживания, здравоохранения и образования. Партия порекомендовала Клычкову устроить бархатную революцию в правительстве области.

— Сегодня же вся деятельность правительства области – это инерционное движение вниз, которое заслуживает неудовлетворительной оценки, — заключил Филипченков.

ИА «Орелград»

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