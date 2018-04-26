В Ливнах воскресили комсомол

Молодежь восстановила закрытую в 1991 году организацию.

Как сообщает пресс-служба Орловского обкома КПРФ, в ливенском райкоме партии состоялось общее собрание членов ЛКСМ и молодежи Ливенского района. На собрание приехали 23 делегата из разных деревень. Им напомнили о том, что 29 октября исполнится 100 лет со дня создания комсомола.

— Однако в сентябре 1991 года XII-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ посчитал исчерпанной политическую роль ВЛКСМ, — пояснили в обкоме партии. — Была ликвидирована и самая крупная в Орловской области городская Ливенская комсомольская организация, которая насчитывала в то время 10 тысяч членов.

Теперь эта организация в Ливнах возрождена. Избран комитет ЛКСМ в количестве 10 человек. Первым секретарем райкома комсомола избрана Юлия Мальцева.

ИА «Орелград»