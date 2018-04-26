В Орле отключают отопление

26.4.2018 | 12:09 ЖКХ, Новости

Со второго раза.

Глава администрации Орла Александр Муромский 25 апреля подписал постановление о завершении отопительного сезона 2017/2018, сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом в социальные объекты — поликлиники и больницы, детсады и школы — тепло продолжит поступать. Власти отмечают, что из-за централизованной системы отопления отключение затянется на несколько дней.

Напомним, администрация Орла собиралась завершать отопительный сезон в середине апреля, но из-за неблагоприятных прогнозов погоды Александр Муромский был вынужден отменить предыдущее постановление.

ИА «Орелград»

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