Орловская область безвозмездно получит 534 млн рублей

В бюджете региона учли прогнозируемые федеральные поступления.

Как сообщила руководитель областного департамента финансов Елена Сапожникова, увеличение безвозмездных поступлений в объеме 534,94 миллиона рублей прогнозируется по ряду направлений.

Так, субсидии на софинансирование мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений составят 56,72 миллиона рублей. Кстати, эти деньги поступят из резервного фонда правительства РФ.

Из него же выделят межбюджетные трансферты на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек – всего 65,32 миллиона рублей.

Более 129 миллионов поступит на строительство, реконструкцию и ремонт мостов, свыше 145 миллионов – на создание в детсадах дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

При этом на 1,2 миллиона рублей будут сокращены субсидии на реализацию федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».

ИА «Орелград»