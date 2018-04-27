Орловская область безвозмездно получит 534 млн рублей

27.4.2018 | 9:46 Новости, Общество

В бюджете региона учли прогнозируемые федеральные поступления.

Как сообщила руководитель областного департамента финансов Елена Сапожникова, увеличение безвозмездных поступлений в объеме 534,94 миллиона рублей прогнозируется по ряду направлений.

Так, субсидии на софинансирование мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений составят 56,72 миллиона рублей. Кстати, эти деньги поступят из резервного фонда правительства РФ.

Из него же выделят межбюджетные трансферты на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек – всего 65,32 миллиона рублей.

Более 129 миллионов поступит на строительство, реконструкцию и ремонт мостов, свыше 145 миллионов – на создание в детсадах дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

При этом на 1,2 миллиона рублей будут сокращены субсидии на реализацию федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования