В Орле не нашли «тургеневских» денег

27.4.2018 | 11:25 Новости, Общество

Правительство ответило на недоуменный вопрос эсеров.

Тема предстоящего празднования 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева была поднята на заседании орловского облсовета при обсуждении поправок в бюджет региона. В частности, по предложению правительства на праздничные мероприятия было заложено 350 тысяч рублей.

Представитель «Справедливой России» Денис Филипченков повторил вопрос, озвученный эсерами ранее на заседании профильного комитета. Он напомнил о том, что в прошлом году на официальном сайте правительства области была размещена информация о выделении 196 с лишним миллионов рублей из федерального бюджета на подготовку к знаменательной дате. Вопрос: где эти деньги?

На него ответила руководитель департамента финансов Елена Сапожникова. Она сообщила, что вместе с сотрудниками управления культуры они поискали эти деньги. И пришли к выводу, что речь идет не о миллионах, выделенных непосредственно на организацию тургеневского праздника, а о субсидиях на ремонт орловских учреждений культуры, в частности, музеев.

ИА «Орелград»

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