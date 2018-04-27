В Орле представили другой вариант логотипа 200-летия Тургенева

Его разработал фонд «Культурное движение».

Общественный фонд «Культурное движение» презентовал свою версию логотипа и фирменного стиля празднования 200-летнего юбилея писателя Ивана Тургенева, сообщили в пресс-службе областной адмниистрации.

Дизайн разработал Иван Клейменичев. Работа над логотипом велась совместно с работниками орловских музеев. Кроме того, использовались известные рисунки Елизаветы Бём.

Основой логотипа стал узнаваемый профиль Ивана Тургенева. Под ним располагаются имя писателя, число «200» и подпись. С помощью графики логотип разместили на значках, кружках, визитках; показали варианты плакатов и баннеров.

Ранее свое видение брендирования юбилея писателя показал советник врио губернатора Юрий Грымов. «Орелград» подробно рассказывал об этом в материале «Грымов пожаловался на орловский «пустой треп» на презентации тургеневского стиля».

ИА «Орелград»