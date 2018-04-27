В Орловской области за день поймали 155 затонированных автомобилей

27.4.2018 | 16:31 Новости, Общество

Водителей привлекают к ответственности.

Во время рейдовых мероприятий 26 апреля сотрудники УГИБДД по Орловской области выявили 155 автомобилей с превышением уровня затемнения стекол, сообщили в ведомстве.

— В настоящее время за данное нарушение в отношении водителей составляются административные протоколы по ч.31 ст.12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ), назначается штраф в размере 500 рублей, — пояснили в госавтоинспекции.

Водители также получили предписание снять затемняющую плетку со стекол в течение суток. Если он этого не сделает, ему грозит заключение на срок до 15 суток.

ИА «Орелград»

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