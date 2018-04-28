Под Орлом могильщик задушил могильщика

Вступил в силу обвинительный приговор в отношении жителя Ливенского района.

Как сообщает прокуратура Орловской области, уроженец села Казанское Ливенского района Сергей Полетаев признан виновным в убийстве. Его жертвой стал коллега.

В июне 2016 года они вместе рыли могилу. Оба находились в подпитии. Между ними возник конфликт. Полетаев сначала избил коллегу, а затем начал душить. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

— Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Сергея Полетаева и назначил ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в прокуратуре области.

ИА «Орелград»