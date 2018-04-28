В Орле прокуратура заявила об опасности желтых каруселей

28.4.2018 | 17:48 Важное, Новости, Общество

И попросила ими не пользоваться.

Прокуратура Орловской области рассказала об итогах проверки безопасности каруселей в дворах Орла.

Контрольные мероприятия начались после того, как девочка, катаясь на «крутилке» во дворе дома №93 по улице Нормандии-Неман, сломала ногу. В ходе проверки стало ясно, что еще в нескольких дворах в том же районе установлены такие же карусели.

Прокуроры попросили до окончания проверки и получения заключений специалистов воздержаться от использования аналогичных «крутилок». Они установлены в следующих дворах:

  • ул. Гагарина, 51;
  • ул. Гагарина, 49;
  • ул. Черкасская, 72;
  • переулок Соляной,12;
  • проезд Связистов, 1;
  • проезд Связистов, 10;
  • ул. Красина, 20;
  • ул. Комсомольская, 53;
  • ул. Комсомольская, 85;
  • ул. Комсомольская, 88.

Также прокуратура опубликовала фотографию одного из объектов. Он имеет желтый цвет. Вероятнее всего, карусели были установлены в рамках программы наказов избирателей либо во время одного из предвыборных периодов. Отметим, что в большинстве случаев депутатом по указанным адресам является Сергей Елесин.

ИА «Орелград»

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