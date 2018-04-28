В Орле прокуратура заявила об опасности желтых каруселей

И попросила ими не пользоваться.
Прокуратура Орловской области рассказала об итогах проверки безопасности каруселей в дворах Орла.
Контрольные мероприятия начались после того, как девочка, катаясь на «крутилке» во дворе дома №93 по улице Нормандии-Неман, сломала ногу. В ходе проверки стало ясно, что еще в нескольких дворах в том же районе установлены такие же карусели.
Прокуроры попросили до окончания проверки и получения заключений специалистов воздержаться от использования аналогичных «крутилок». Они установлены в следующих дворах:
- ул. Гагарина, 51;
- ул. Гагарина, 49;
- ул. Черкасская, 72;
- переулок Соляной,12;
- проезд Связистов, 1;
- проезд Связистов, 10;
- ул. Красина, 20;
- ул. Комсомольская, 53;
- ул. Комсомольская, 85;
- ул. Комсомольская, 88.
Также прокуратура опубликовала фотографию одного из объектов. Он имеет желтый цвет. Вероятнее всего, карусели были установлены в рамках программы наказов избирателей либо во время одного из предвыборных периодов. Отметим, что в большинстве случаев депутатом по указанным адресам является Сергей Елесин.
ИА «Орелград»