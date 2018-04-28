В Орле семья отсудила у туроператора 1,5 млн рублей

Облсуд рассмотрел иск о защите прав потребителей.

Орловский областной суд рассмотрел гражданское дело по иску мужа и жены, действовавших в своих интересах и интересах несовершеннолетних детей, к туроператору о защите прав потребителя. Они приобрели тур в Анталию (Турция) для четырех человек, включая размещение в отеле, перелет туда и обратно, топливный сбор, трансфер и медицинское страхование. Стоимость туристических услуг составила 464,5 тысячи рублей.

В отеле сотрудником туроператора истцам была предоставлена информация о том, что для них организуется бесплатная поездка в аквапарк «Земля легенд», находящийся в другом городе. По дороге в аквапарк автобус с туристами попал в ДТП и перевернулся.

Истцы и их несовершеннолетние дети получили травмы и проходили лечение сначала в Турции, а затем в России. В суде они заявили, что им была оказана ненадлежащая услуга, а именно: не обеспечена безопасность во время экскурсии. И потребовали компенсацию.

Суд удовлетворил иск частично и взыскал с туроператора 1,05 миллиона рублей компенсации морального вреда, 135 тысяч рублей убытков (стоимость неиспользованных пяти дней отдыха), а также штраф в размере 270 тысяч рублей.

ИА «Орелград»