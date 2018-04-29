Стало известно, кто сломал языческие символы в Ливнах

В райцентре набирает обороты скандал с садом родноверов.

Напомним, что речь идет о так называемом Славянском саде в Ливнах. В городе ходит слух о том, что в него приходят и проводят свои ритуалы неоязычники – родноверы. Православные священники призвали ливенцев не поддаваться на их пропаганду. 21 апреля некие люди сломали руны и языческие символы. Как сообщает издание «Уездный город», сделали это местные казаки.

«Родноверы ничего у православных ломать не стали, зато подняли шум в социальных сетях, — пишет издание. — А идеолог родноверов дал пространное интервью радиостанции «Свобода». У себя на странице один из активистов отряда «Вятичи» Александр Брусов разразился оскорбительным постом в адрес ливенских казаков и их атамана Андрея Басенкова. «Вятичи» утверждают, что они не имеют никакого отношения к язычеству. В социальных сетях все обвиняют казаков. Мол, как они могли, как им не стыдно. Мол, не они строили».

Ситуацию для прокомментирован казачий атаман станицы Ливенской Андрей Басенков:

«Да, действительно, я был в этом так называемом «Славянском саду» и сломал языческие руны. Уже неоднократно поднимался вопрос о том, что в этом месте проводятся языческие ритуалы. Я сам лично, по этому вопросу разговаривал с исполняющим обязанности губернатора Орловской области Андреем Клычковым. В парк часто приходят представители администрации. Все видят, что там творится, но никто не принимает никаких мер. Туда приезжают жрецы, идет полная обработка ливенской молодежи, некоторые даже после встреч с жрецами отказываются от своей веры, снимают с себя кресты. Мне надоело смотреть на все это. Сделал я это осознано, поскольку разговаривать с организаторами этого парка бесполезно.

Я понимал, что нарушаю закон, но мне хотелось привлечь внимание общественности к этой проблеме, чтобы уже поскорее ее разрешить. Я не трогал спортивных сооружений, скамеек и так далее, только языческие символы и атрибуты. Выступал не против детей, как они говорят, а против язычества. Вы только подумайте, на детской песочнице колдовские символы! На меня написали заявление в полицию, и, конечно, я отвечу перед законом».

ИА «Орелград»