АИЖК проиграло иск дольщику

30.4.2018 | 11:46 Новости, Общество

Госкомпанию обязали выплатить компенсацию за опоздание.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского облсуда признала обоснованными исковые требования местного жителя к АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» о взыскании неустойки.

В обоснование иска он указал, что в феврале 2016 года заключил договор участия в долевом строительстве дома на улице Панчука. Застройщик обязался передать ему квартиру не позднее 30 июля 2016 года. Однако передал ее только 28 декабря 2017 года.

Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с АИЖК неустойку в размере 200 тысяч рублей, 10 тысяч компенсации морального вреда, штраф в размере 50 тысяч, а также расходы на представителя в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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