Орловцам объяснили, как получить льготу по транспортному налогу

Льгота предназначена для многодетных семей.

В Орловской области с этого года к налоговым льготам для семей, имеющих статус многодетной, прибавилась еще одна. Об этом напоминает управление ФНС России по региону.

Ставка в размере 50 процентов применяется при исчислении транспортного налога за 2017 год в отношении легковых автомобилей и автобусов с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил. Право на льготу имеет один из родителей в семье, имеющей пять и более детей.

— Пониженные ставки применялись ранее только в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 100 л.с., мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя не более 40 лошадиных сил, — пояснили в УФНС. — Гражданам, желающим воспользоваться льготой, необходимо подать заявление в любую налоговую инспекцию области лично, по почте или через личный кабинет.

Также налогоплательщики вправе представить документы, подтверждающие право на льготу. Кстати, с 1 января 2018 года заявление о предоставлении льготы подается по утвержденной приказом ФНС России форме. Подробности можно узнать на сайте налоговой службы в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

ИА «Орелград»