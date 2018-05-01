Орловец наладил торговлю «левой» водкой с колес

Дело о незаконном сбыте контрафакта рассмотрел суд в Ливнах.

Под суд был отправлен местный житель, которого в прошлом году с поличным задержали сотрудники полиции. Мужчина торговал водкой с колес. Продукцию он хранил в багажнике личного автомобиля «Лада Веста». Желающим предлагал водку якобы заводского производства, но по заниженной цене – всего по 150 рублей за 0,5 литра.

При задержании у него изъяли девять бутылок с этикетками «Царская охота». Продукция была направлена на экспертизу. Согласно заключению это оказался контрафакт, опасный для жизни и здоровья потребителя. Мужчина так и не рассказал, у кого именно он приобрел поддельную продукцию. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»