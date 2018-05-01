 

 

Под Орлом закрыли пожароопасное кафе

1.5.2018 | 16:46 Новости, Общество

Суд удовлетворил требования Урицкого межрайонного прокурора.

Как сообщили в Урицком районном суде, прокурор обратился с исковым заявлением к районному потребительскому обществу. Он просил обязать ответчика устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании закусочной «24 часа», расположенном на улице Привокзальной в поселке Нарышкино.

Прокурор сослался на результаты проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Всего было выявлено девять нарушений. Поскольку закусочную в течение дня посещает неопределенное количество лиц, дальнейшая эксплуатация влияет на защищенность объекта и создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Это может привести к человеческим жертвам и иным тяжким последствиям в случае возникновения пожара.

«Исковое заявление принято к производству, по нему проводится подготовка к судебному разбирательству, — рассказали в суде. — В качестве мер по обеспечению иска по ходатайству Урицкого межрайонного прокурора приостановлена эксплуатация здания закусочной «24 часа».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования