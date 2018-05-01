Под Орлом закрыли пожароопасное кафе

Суд удовлетворил требования Урицкого межрайонного прокурора.

Как сообщили в Урицком районном суде, прокурор обратился с исковым заявлением к районному потребительскому обществу. Он просил обязать ответчика устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании закусочной «24 часа», расположенном на улице Привокзальной в поселке Нарышкино.

Прокурор сослался на результаты проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Всего было выявлено девять нарушений. Поскольку закусочную в течение дня посещает неопределенное количество лиц, дальнейшая эксплуатация влияет на защищенность объекта и создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Это может привести к человеческим жертвам и иным тяжким последствиям в случае возникновения пожара.

«Исковое заявление принято к производству, по нему проводится подготовка к судебному разбирательству, — рассказали в суде. — В качестве мер по обеспечению иска по ходатайству Урицкого межрайонного прокурора приостановлена эксплуатация здания закусочной «24 часа».

ИА «Орелград»