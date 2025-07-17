В администрации пояснили, кто будет искать запрещенные фото и видео прилетов

А также передавать в суд данные о нарушителях приказов оперштаба Орловской области.

1 июля 2025 года в регионе введен запрет на публикацию и распространение в СМИ, в Интернете, фото-и видеоматериалов, содержащих данные об использовании и последствиях применения средств противовоздушной обороны, беспилотных воздушных судов (беспилотных (воздушных) летательных аппаратов) и других специальных средств поражения:

позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения (падения, атаки), запуска или траекторию полета, установить факт их поражения и оценить характер нанесенных повреждений, для проживающих (пребывающих) на территории Орловской области гражданам и организациям (юридическим лицам).

Исключение сделано для правоохранительных органов, органов, входящих в единую систему публичной власти в Российской Федерации, а также официально опубликованной ими информации.

Решение оперативного штаба распространяется на всех граждан, находящихся на территории Орловской области, сообщили в ответ на запрос «Орелграда» в управлении по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов администрации губернатора и правительства. Публикация снимков беспилотников, последствий прилетов относится к административным проступкам. Дела будут рассматриваться мировыми судьями Орловской области, уточнили чиновники.

В соответствии со статьей 9.10 Закона № 1490 «Об ответственности за административные правонарушения» неисполнение или нарушение решений губернатора (оперативного штаба региона), принятых в пределах его компетенции в соответствии с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757, влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере трех тысяч рублей;

на должностных лиц – двадцати тысяч рублей;

на юридических лиц – пятидесяти тысяч рублей;

повторное (в течение года) совершение вышеуказанного административного правонарушения влечет наложение административного штрафа

на граждан в размере пяти тысяч рублей;

на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц – ста тысяч рублей.

Правом составления протоколов об административных правонарушениях наделены должностные лица органов исполнительной власти Орловской области, входящие в состав группы контроля за исполнением решений оперативного штаба. Они же осуществляют мониторинг своевременности и полноты исполнения решений оперштаба.

Согласно документу 2022 года, руководит группой контроля руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области (в то время Вадим Соколов). Второе лицо – его заместитель. Также в тройку лидеров входит начальник главного контрольного управления. Далее – иные ответственные лица. Группа контроля осуществляет свою деятельность в повседневном режиме на штатных рабочих местах в соответствии с регламентом, указано в документе.

ИА “Орелград”