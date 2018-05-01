Стало известно, как орловские школьники знают географию

Более 40 процентов школьников понизили свои оценки после «среза знаний».

В Орловской области подвели итоги всероссийских проверочных работ, которые выполняли одиннадцатиклассники. Ранее были оглашены результаты ВПР по истории и иностранным языкам. На этот рез специалисты Регионального центра оценки качества образования рассказали о ВПР еще по четырем предметам.

Сообщается, что всероссийские проверочные работы в Орловской области выполняли: по географии — 2264 обучающихся, по биологии – 1329, по химии — 902 и по физике – 735. Большая часть подтвердила свои отметки. Одновременно стало известно, какой из указанных предметов орловцы знают хуже всего.

Им оказалась география. По данному предмету подтвердили свои оценки 52,08 процента обучающихся, повысили оценку — 7,13 процента, понизили — 40,79 процента. По другим предметам результаты соответственно такие: биология — 60,54, 11,22 и 28,24; химия — 60,82, 15,87 и 23,31; физика — 63,35, 5,72 и 30,92 процента.

«Детальный анализ результатов всероссийских проверочных работ поможет учителям выстроить систему подготовки обучающихся по учебным предметам, — отметили в региональном центре. — Итоги ВПР помогут выявить существующие проблемы, дадут толчок к инновационному поиску».

ИА «Орелград»