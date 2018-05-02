МУП «ЖРЭП» задолжало 3,4 млн за вывоз мусора

Арбитражный суд обязал предприятие погасить долги.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковое заявление ЗАО «Объединенная промышленно-экологическая компания» к МУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие» о взыскании крупной задолженности за вывоз твердых бытовых отходов.

Договор был подписан в конце 2016 года. Причем МУП «ЖРЭП» заключило его с ООО «ЭкоТек». Исполнитель по заданию заказчика обязался оказать комплекс услуг, связанных с вывозом мусора из многоквартирных домов.

В конце 2017 года между ООО «ЭкоТек» и ЗАО «ОПЭК» был подписан договор цессии. ЗАО «ОПЭК» получило право требования к МУП «ЖРЭП» (Заказчик) о погашении задолженности. То есть то, что муниципальное предприятие не заплатило ООО «ЭкоТек», оно должно было заплатить цессионарию. Но не заплатило.

Суд постановил взыскать с МУП в пользу истца 3,39 миллиона рублей, из которых основной долг составляет 2,86 миллиона, а остальное – это неустойка за просрочку платежей.

ИА «Орелград»