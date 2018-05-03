Коммунисты усомнились в легитимности грядущих губернаторских выборов

Секретаря Свердловского отделения Людмилу Александрову обвиняют в захвате власти.

Члены бюро Свердловского райкома КПРФ обратились к пленуму с заявлением о «неумелом авторитарном стиле руководства и моральной нечистоплотности» первого секретаря отделения Людмилы Александровой. Текст обращения имеется в распоряжении редакции «Орелграда».

Его авторы поясняют, что в ходе встречи с главой орловских коммунистов Василием Иконниковым накануне 57-й конференции члены райкома рекомендовали снять Александрову с должности и избрать вместо нее нового руководителя. Договоренность была достигнута, однако на самой конференции представитель обкома Николай Потапов неожиданно предложил избрать персеком другого кандидата — господина Филимонова. Его кандидатуру отвергли. В результате неразберихи Людмила Александрова сохранила свой пост.

— Опираясь на безоговорочную поддержку первого секретаря обкома Иконникова В.Н. и главы района Рожкова В.А., Александрова Л.А., в нарушение требований Устава КПРФ, не считается с мнением членов бюро районного отделения КПРФ, управляет районной партийной организацией по своему усмотрению. Заседания бюро районного отделения проводятся от случая к случаю. За период после 57 отчётно-выборной конференции по настоящее время бюро районного отделения КПРФ в полном составе не собиралось ни разу, — заявили члены райкома.

Кроме того, Александрову обвинили в необоснованных отменах заседаний бюро, кумовстве, растрате денежных средств парторганизации и прием в КПРФ «без учета мнения коллегиальных органов». Она также вела активную агитацию за одного из кандидатов на пост президента, являясь членом районного избиркома.

— Эти противоправные действия первого секретаря районного отделения КПРФ Александровой Л.А. наносят огромный моральный урон районному отделению КПРФ и впредь могут поставить под сомнение легитимность результатов предстоящих выборов Губернатора Орловской области 9 сентября 2018 года в Свердловском районе, — заключили коммунисты.

Авторы обращения сожалеют, что Василий Иконников встал на сторону злостной нарушительницы Устава КПРФ, и заявляют о выходе из партии.

Напомним, ранее орловские коммунисты рекомендовали выдвинуть на губернаторские выборы в Орловской области временно исполняющего обязанности главы региона Андрея Клычкова.

ИА «Орелград»