Орловские гаишники заявили об опасности гироскутеров

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3.5.2018 | 11:18 Новости, Общество

И напомнили правила их эксплуатации.

УГИБДД по Орловской области опубликовало памятку для владельцев «современных технических средств передвижения» — сигвеев, гироскутеров и моноколес.

— Сигвеи по своей скорости можно приравнивать к мопедам, а иногда и к мотоциклам, гироскутеры по скоростным показателям аналогичны велосипедам. Получая в подарок подобные «игрушки», подрастающее поколение не всегда задумывается об элементарных правилах безопасности при их эксплуатации, — утверждают в госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД просят не управлять гироскутерами, моноколесами и сигвеями в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии опьянения. Кроме того, на них запрещено выезжать на высокоскоростные трассы. Владельцев «транспорта XXI века» также предупреждают об опасности катания в наушниках или с мобильным телефоном в руках. Стоит также обеспечить себя и транспортное средство световыми и светоотражающими элементами, а также надеть шлем и иные средства защиты.

ИА «Орелград»

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