СК заинтересовался историей о баннерах с ветеранами под батутом

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3.5.2018 | 15:27 Общество

Объявлена доследственная проверка.

Следственный комитет по Орловской области начал доследственную проверку использования баннера с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны в качестве подложки для батута, сообщили в ведомстве.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Юлия Дорофеева уточнила, что речь идет о проверке наличия или отсутствия признаков состава преступления по статье «Халатность» Уголовного кодекса РФ.

— В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала Дорофеева.

Напомним, 1 мая в Сети появились фото надувного аттракциона в Городском парке Орла, под которым лежал баннер с портретами ветеранов. Сегодня директор горпарка Анна Чистякова заявила, что арендатором участка является ИП Парамонова. Фотографии были убраны после завершения праздничной первомайской программы.

ИА «Орелград»

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