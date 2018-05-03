В Орле Первомай стал самым жарким за 41 год

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3.5.2018 | 9:45 Новости, Общество

Побит температурный рекорд.

К майским праздникам к Орловской области подобралась по-настоящему летняя жара. В центральном федеральном округе на Первомай были зафиксированы температурные рекорды.

1 мая в Орле воздух прогрелся до 27,2°С, сообщил Гидрометцентр. До этого наивысшая температура в этот день была зафиксирована в 1977 году — 26,0°С. Многолетние рекорды жары пали в Смоленске, Рославле, Туле, Рязани, Ельце, Курске и Воронеже.

Впрочем, в ближайшие дни ожидается возврат температуры к привычным для мая цифрам.

ИА «Орелград»

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