Орловская область щедро заплатит инвесторам

Областные власти возместят затраты на строительство.

Врио губернатора Андрей Клычков утвердил порядок предоставления субсидий. Согласно ему, за счет областного бюджета будет возмещаться часть затрат на строительство и реконструкцию производственной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта.

Документ дает право на господдержку юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы, зарегистрированным на территории Орловской области и стоящим на учете в областных налоговых органах с 1 января 2018 года. Право на субсидии также имеют компании из других регионов, создавшие и поставившие на налоговый учет в Орловской области обособленное подразделение.

По условиям субсидия предоставляется после ввода объектов производственной инфраструктуры в эксплуатацию. Курировать отношения будет департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Получатель должен соответствовать нескольким требованиям. Так, у него должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. Он не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

Размер субсидии будет рассчитываться по формуле. Он не может превышать 50 процентов от суммы налоговых платежей, уплаченных инвестором в областной бюджет за период реализации инвестиционного проекта, то есть с момента включения проекта в реестр инвестиционных проектов Орловской области до года, предшествующего подаче заявления на предоставление субсидии.

ИА «Орелград»