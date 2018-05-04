В сквере Танкистов установили топиарный орден

«Зеленстрой» провел работы 4 мая.

В Орле в сквере Танкистов накануне Дня Победы появилась топиарная фигура «Орден Отечественной войны». Работы провел МУП «Зеленстрой».

— При изготовлении цветочной композиции мы использовали почвопокровный седум различных оттенков и виолу, — сообщила главный специалист по озеленению Татьяна Можина.

«Зеленстрой» устанавливает в сквере Танкистов топиарный Орден Отечественной войны с 2013 года. В этом году фигура заняла свое привычное место на клумбе перед танком Т-34.

ИА «Орелград»