Орловчанин засудил чиновников из-за выпаса скота

Житель Троснянского района отсудил моральный вред.

Удивительное гражданское дело рассмотрела судебная коллегия Орловского областного суда. Она оставила в силе решение районного суда, иск в который подал местный житель. Он указал, что ранее в отношении него членом районной административной комиссии был составлен протокол о правонарушении по статье «Выпас скота в местах, не предназначенных для этих целей».

Далее постановлением административной комиссии он был привлечен к ответственности, и ему было назначено наказание в виде штрафа. Мужчина опротестовал его в суде, и постановление административной комиссии было отменено. Также было прекращено производство по делу в отношении него за отсутствием состава административного правонарушения.

В новом судебном процессе мужчина заявил, что понес расходы для защиты своих интересов. Кроме того, «в связи с незаконным привлечением его административной ответственности перенес нравственные страдания, вызванные нервными переживаниями, в связи с чем ему причинен моральный вред».

К участию в деле в качестве соответчика был привлечен департамент финансов Орловской области. Чиновники не поверили в «страдания и переживания». Однако суд иск удовлетворил. В пользу истца с департамента финансов взыскано 45 тысяч рублей в счет понесенных им убытков. Заявление о взыскании компенсации морального вреда удовлетворено частично. Опять же с департамента финансов взыскано 5 тысяч рублей.

ИА «Орелград»