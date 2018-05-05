В Орле открылась выставка «Karl Marx»

Посвященная Карлу Марксу выставка заработала в областной библиотеке.

Выставка «Karl Marx» (1818 — 1883) открылась накануне в отделе документов на иностранных языках. Об этом сообщили в областной библиотеке имени Бунина. Она будет работать по 13 мая. Напомним, что в этом году отмечается 200-летие со дня рождения знаменитого немецкого философа, экономиста и политического деятеля.

— Величие ума Маркса признавали многие его современники,- считают организаторы выставки. — Те, кому приходилось общаться с выдающимся мыслителем, говорили и писали о всеобъемлющем характере гения Маркса, колоссальной эрудиции, покоряющей мощи таланта.

Он также занимался формированием пролетарских партий в других странах и укреплением связей между ними. Идеи Маркса оказали громадное влияние на развитие социальной философии в XIX-XX вв., став источником различных версий марксизма и неомарксизма и определив во многом идеологию международного социалистического и коммунистического движения.

Как уже рассказывал «Орелград», ранее о Карле Марксе поговорили члены дискуссионного клуба при обкоме КПРФ.

ИА «Орелград»