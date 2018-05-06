Клычкова попросили присвоить Мценску особый статус

Амчане ратуют за присвоение городу почетного звания.

Как стало известно «Орелграду», на апрельской сессии депутаты Мценского горсовета утвердили ходатайство о присвоении городу Мценску почетного звания Орловской области «Населенный пункт воинской доблести». Оно будет внесено врио губернатора Андрею Клычкову. Инициатива исходила от администрации Мценска. Решение депутатов уже вступило в силу.

Согласно исторической справке под Мценском впервые было применено действие танков из засады. Воины 4-й и 11-й танковых бригад под командованием полковника Катукова и подполковника Бондарева «огнем и тараном громили отборные фашистские танковые соединения, уничтожали танки, бронетранспортеры и живую силу врага».

За эти и последующие умелые действия в ходе оборонительных боев под Москвой 4-я бригада была преобразована в 1-ю гвардейскую. В память об этом, в центре города в сквере танкистов, установлен танк Т-34, ставший символом Великой Отечественной войны.

11 октября 1941 года под Мценском подвиг совершил Герой Советского Союза политрук 11-ой танковой бригады Николай Власенко. В критическую минуту боя он прорвался со своими танкистами к оказавшимся в окружении врагов реактивным установкам. Гитлеровское командование давно пыталось раскрыть секрет действия «катюш». На глазах у фашистов Власенко начал расстреливать установки. Враги обрушил на него лавину огня. Так погиб Герой.

Еще одна героическая страница истории – участие бронепоездов в боях за город. Подразделения 31-го Особого Горьковско-Варшавского ордена Александра Невского дивизиона бронепоездов прошли с боями от Мценска до Берлина. 18 июля 2003 года на привокзальной площади города был установлен мемориальный комплекс памяти воинов-железнодорожников.

ИА «Орелград»