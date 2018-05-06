В Орле оценят общечеловеческие ценности

ОГИК проведет межвузовский конкурс социальной рекламы.

Организатором выступил Орловский государственный институт культуры. Межвузовский конкурс социальной рекламы пройдет уже в пятый раз под названием «Нравственно-патриотическая культура молодежи». Как сообщили организаторы, он затрагивает актуальные социальные проблемы.

Цель конкурса — нравственно-патриотическое воспитание молодежи через создание социальной рекламы, утверждающей национально-культурные и общечеловеческие ценности. В нем могут принять участие студенты вузов — команды и индивидуальные участники.

На суд жюри будут представлены рекламные видеоролики, социальные плакаты и презентации социального характера. Основное условие — отсутствие в работах сведений, не соответствующих действительности. Содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству РФ.

Лучшие работы будут размещены на сайте ОГИК, а участников отметят дипломами и сертификатами. Срок подачи заявок — до 11 июня 2018 года.

ИА «Орелград»