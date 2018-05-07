Как в Орле отметить День Победы

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7.5.2018 | 14:19 Важное, Новости, Общество

Опубликована программа праздничных мероприятий.

Пресс-служба администрации Орловской области обнародовала программу праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Торжества продлятся 8 и 9 мая.

Во вторник в 10:00 состоится торжественная церемония подъема дубликата Красного флага на дом №5 по площади Мира. В сквере Танкистов пройдут митинг Памяти и возложение цветов. В полдень в концертном зале ТМК «Гринн» пройдет праздничный концерт.

Основные мероприятия состоятся 9 мая. В 9:00 состоится церемония возложения Гирлянды Славы к стеле «Орел — город воинской славы». В 10:00 на площади Ленина начнется парад, который сменит концерт «Моя Россия, моя страна!». В 12:00 там же начнется формирование колонны «Бессмертного полка». Шествие начнется в 12:30.

С 12:00 в Городском парке начнутся концерты и откроются выставки. В Детском парке в 16:00 пройдет концерт «Была война, была Победа». В 19:00 начнется концерт на площади Ленина. Завершатся мероприятия праздничным фейерверком, который в 22 часа запустят от места слияния рек Ока и Орлик.

ИА «Орелград»

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