Орловские инвалиды снова остались без лекарств

О проблемах рассказала орловчанка, дозвонившаяся Владимиру Путину.

В Орловской области снова наблюдаются проблемы с лекарственным обеспечением льготников. Об этом рассказала Клавдия Ставцева, в 2017 году дозвонившаяся на прямую линию с президентом Владимиром Путиным.

— На данный момент в полной мере обеспечиваюсь только я. Остальным не в полном объеме выдаются препараты, пациенты даже рецепты не могут получить, не говоря уже о жизненно важных лекарственных препаратах, — рассказала Ставцева.

Клавдия утверждает, что нуждающимся орловцам отказывают в цинкальцете, селамерексе, парикальцитоле, валганцикловире и иных наименованиях. Все эти препараты жизненно необходимы людям, имеющим хронические проблемы с почками.

— Пациентка после трансплантации почки тоже не может получить препарат валганцикловир. Нет дорогостоящего препарата, не закупили. Для чего тогда пациента отправили на пересадку, чтобы он потом мучился? Трансплантация почки – это дорогостоящая операция, так почему государство нашло финансирование на саму операцию, но не находит финансирование на лекарственное обеспечение? — задается вопросом Ставцева.

С момента звонка Клавдии Владимиру Путину прошло 8 месяцев. Полгода назад Орловскую область временно возглавил Андрей Клычков. Недавно руководить департаментом здравоохранения по протекции Сергея Лежнева, блогера, советника и друга Клычкова, стал Иван Залогин. Сам Лежнев якобы лично следит за всеми госзакупками. Впрочем, для нуждающихся в лекарствах никаких перемен не настало.

ИА «Орелград»