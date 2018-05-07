Орловский предприниматель попал в «черный список» из-за дождя

Суд поставил точку в споре ИП, Корсаковской ЦРБ и УФАС.

Арбитражный суд Орловской области отказал индивидуальному предпринимателю в удовлетворении иска к областной антимонопольной службе. Как пояснили в пресс-службе ведомства, ранее ИП был внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Он просил отменить это решение, но проиграл процесс.

Как следует из материалов, предприниматель получил контракт на капитальный ремонт крыши главного корпуса Корсаковской ЦРБ. Кровля была раскрыта. В Корсаково прошел сильный дождь, и большинство помещений больницы оказались залиты.

Кроме того, фактически выполненный объем работ не соответствовал объему, указанному в актах. А качество ремонта не соответствовало строительным нормам и правилам. Больница в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта и направила информацию об этом в УФАС.

— Комиссия управления, рассмотрев представленные в отношении предпринимателя сведения, приняла решение о включении его в реестр недобросовестных поставщиков, — пояснили в антимонопольной службе. — Предприниматель обжаловал его в арбитражный суд, который отказал ему в удовлетворении заявленных требований.

ИА «Орелград»