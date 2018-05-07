Орловскую полицию приблизили к праздникам

Стражи порядка расположатся возле скопления людей.

Как сообщили в УМВД по Орловской области, во время празднования Дня Победы наряды полиции будут приближены к местам проведения торжеств. Силовики расположатся возле памятников, обелисков, музеев, мест захоронения солдат. Участников мероприятий будут сопровождать экипажи ДПС.

К охране порядка подключат представителей Росгвардии, курсантов Орловского юридического института и Академии ФСО, а также народных дружинников. Перед началом мероприятий места обследуют и установят рамки металлодетекторов.

ИА «Орелград»