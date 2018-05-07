Перекрытие дорог в Орле 8 мая: схема

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, в связи с проведением массовых мероприятий во вторник, 8 мая, в центре города будет временно запрещено движение и ограничена парковка.

Так, с 00.00 до 12.00 запрещена стоянка на ул. Пушкина (на уастке от Красного моста до пересечения с пер. Новосильский), на ул. Московская (от Красного моста до пер. Новосильский), на пл. Мира (от ул. Московская до ул. Пушкина);

С 9.30 до 12.00 запрещено движение по ул. Карачевская (от ул. 1-я Посадская до ул. Гостиная), по ул. Гостиная (от ул. Карачевская до ул. Гагарина), по ул. Комсомольская (от ул. 1-я Посадская до Красного моста), по ул. Московская (от Красного моста до перечения с ул. Революции), по ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильский), по пл. Мира (между сквером Танкистов и гостиницей «Орел», от пересечения ул. Московская и ул. Степана Разина до пересечения ул. Пушкина и ул. 4-я Курская).

ИА «Орелград»