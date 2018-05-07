В Орле появились 5 новых остановок

В ближайшее время благоустройство продолжится.

В Орле установили пять новых остановочных павильонов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Остановки появились на улицах 1-я Посадская у администрации Заводского района, 8 Марта рядом с магазином «Пятерочка», Московской рядом с поликлиникой №1, на площади Карла Маркса в обе стороны. Объекты украшены коваными элементами.

Николай Ванифатов, заместитель главы администрации города, уточнил, что в ближайшее время подобные объекты появятся еще на нескольких остановках.

ИА «Орелград»